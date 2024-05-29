Важно, чтобы человек с когнитивными нарушениями не сидел без дела – психолог

Если у человека есть когнитивные нарушения, то ему важно чем-то заниматься, иначе его болезнь будет прогрессировать, сообщила РИАМО клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Инна Ковалева.

«Важно, чтобы родственник с когнитивными нарушениями не сидел без дела. В противном случае болезнь будет прогрессировать. Хорошо, если у пожилого близкого сохраняется интерес к старым хобби. Но бывает и так, что любимые в прошлом занятия уже не доставляют удовольствия. В этом случае можно давать несложные домашние дела, с которыми он способен справиться», – сказала Ковалева.

Она подчеркнула, что профессиональная память, как правило, сохраняется у человека надолго.

«Мы максимально долго можем использовать прошлый опыт человека как опору для наполнения сегодняшней реальности. Воспоминания, ребусы, загадки, чтение, пазлы, просмотр фотографий – все это будет содержательным наполнением дня. Такие занятия дополняют поддерживающую терапию за счет тренировки памяти, речи, концентрации внимания», – рассказала специалист.

По мнению Ковалевой, не менее важно, что это позволит переключать внимание близкого, давая возможность остальным членам семьи заниматься другими делами.

Старший преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная посоветовала, если вы живете в другом городе, позвонить своему родному по видеосвязи и оценить его обстановку в доме.

«Попросите показать вам вид из окна, приготовленный ужин или обновки из магазина. Заодно появится возможность оценить обстановку в доме. Важно поддерживать близкого через правильную коммуникацию. Чаще говорите: «спасибо», «я тебя люблю», «как хорошо, что ты здесь»», – подметила Бутарная.

Она уточнила, что сейчас доступны адаптивная одежда, посуда и предметы личной гигиены, различные атрибуты для безопасного пространства.

«Используя доступные средства необходимо организовать заботу так, чтобы человек мог сохранять навыки самообслуживания: самостоятельно есть, одеваться и так далее», – заключила эксперт.