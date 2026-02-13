Ватными палочками и пальцами нельзя: почему не стоит ковыряться в ухе

Врач Калмыков: ковыряние в ушах пальцами может привести к травмам

Чистка ушей ватными палочками и или другими способами может навредить или образовать серные пробки, сообщил РИАМО главный специалист по оториноларингологии сети клиник «Будь здоров», к. м. н. Иван Калмыков.

«Наружный слуховой проход человека устроен таким образом, что сера сама вытекает и испаряется, достаточно просто проводить гигиену ушной раковины во время посещения душа», — сказал Калмыков.

Врач уточнил, что использование ватных палочек или других способов очистки наружного слухового прохода может, наоборот, привести к формированию серных пробок или даже травмам наружного слухового прохода.

Он добавил, что специально обращаться к врачу-специалисту без ощущения снижения слуха не требуется. Однако проходить диспансеризацию согласно возрастным нормам будет полезно.

