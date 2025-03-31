Вакцины и гении: эксперт развеяла популярные мифы об аутизме

В обществе ходит множество мифов о расстройстве аутистического спектра. Все они вредят диагностике и реабилитации таких детей, заявила РИАМО врач-психиатр Дарья Чулинда.

«Первый и главный миф: аутизм вызывается вакцинацией. Было проведено множество исследований, изучены миллионы историй болезни. Пришли к выводу, что между аутизмом и вакцинами нет никакой связи. Другой миф гласит, что все дети с расстройством аутистического спектра обладают высоким IQ и это элитный диагноз», — рассказала Чулинда.

Она добавила, что в обществе бытует мнение, что аутизм — приговор, а таких детей не реабилитировать. Эти заблуждения очень сильно мешают диагностике, а родителям труднее принять реальность. Эксперт отмечает, таких детей вполне можно адаптировать к жизни.

7 марта Фонд Андрея Первозванного и Центр «Наш солнечный мир» запустил межрегиональный журналистский проект «Ранняя диагностика аутизма». Он организован в развитие проведенного в декабре 2024 года проекта «Один день вместе», в рамках которого журналисты провели время с семьей с ребенком с РАС, написали репортаж о повседневных радостях и сложностях, с которыми семья сталкивается, и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Статьи журналистов были собраны на странице сайта, чтобы показать судьбу детей с РАС в разных уголках нашей страны.