Вакцинацию против ВПЧ включат в национальный календарь прививок с 2027 года

Вакцина против вируса папилломы человека будет внесена в национальный календарь прививок с 2027 года. Руководитель клиники практической медицины, акушер-гинеколог Нино Какучая рассказала, что прививка рекомендована детям с 9 лет и взрослым до 45 лет, даже если человек уже инфицирован, сообщает «Вечерняя Москва» .

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) станет обязательной в России с 2027 года. По словам руководителя клиники практической медицины, акушера-гинеколога Нино Какучая, прививка уже применяется в ряде регионов, включая Москву и Московскую область, но теперь ее планируют включить в национальный календарь.

Какучая пояснила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать прививку до начала половой жизни, в возрасте от 9 до 12–13 лет. Однако вакцинацию можно пройти и взрослым до 45 лет, даже если у человека уже выявлен один из штаммов ВПЧ. Это поможет снизить риск заражения другими типами вируса.

«Если человек уже является носителем ВПЧ и делает прививку, это не убьет вирус. Препарат просто защитит его от других штаммов, с которыми он не имел контакта. Это профилактическая, а не лечебная вакцина», — пояснила Какучая.

Гинеколог добавила, что сейчас разрабатывается новая девятивалентная вакцина, которая будет защищать от большего числа штаммов ВПЧ. Она должна появиться через два года. Какучая также отметила, что вирус может долгое время не проявляться в анализах, но продолжать негативно влиять на организм. Поэтому своевременная вакцинация особенно важна.

Перед прививкой рекомендуется пройти обследование, а сделать вакцинацию от ВПЧ уже сейчас можно в медицинских учреждениях ряда регионов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.