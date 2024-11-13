Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли свыше 1 млн детей

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку могут как взрослые, так и дети, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«Вакцинацию от гриппа прошли уже более 1 млн детей. Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети же могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах, детских садах», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.



Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или инфомат. Педиатр проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.



Напомним, что пройти вакцинацию могут и взрослые. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.