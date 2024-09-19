Вакцинацию на фармпредприятии Ленинского округа прошли 56 сотрудников

В Ленинском городском округе продолжается вакцинация против гриппа. На этот раз врачи Видновской клинической больницы выезжали на фармацевтическое предприятие, которое обеспечивает лекарственными препаратами и медицинским оборудованием пациентов по всей стране. 56 сотрудников компании привились от гриппа на рабочем месте, сообщает пресс служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Прививки — это важный аспект нашей жизни. Начинается осенний сезон, мы понимаем, что не избежать ОРВИ, гриппа и других заболеваний, поэтому заранее вакцинируем сотрудников. У нас эта процедура проходит ежедневно, минимально отнимает времени. В процессе работы сотрудник приходит в переговорную для вакцинации с паспортом, это занимает буквально минуту. Сделав прививку, они уходят обратно на свое рабочее место», — сообщает руководитель по персоналу фармацевтической компании Ирина Федотова.

В пресс-службе добавили, что 60 человек с начала сентября привились от гриппа в Центральном парке города Видное. Мобильная бригада там работает по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00. По предварительной записи через портал «Госуслуги» можно поставить прививку в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Видновской клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Важно вакцинироваться от гриппа, потому что это такое заболевание, которое вызывает тяжелые осложнения. Особенно нужно прививаться в уже организованных коллективах, таких как школьные образовательные учреждения. Для нас важно обеспечить безопасность и здоровье всех сотрудников предприятий», — приводятся в сообщении слова врача-терапевта врачебной амбулатории «Развилка» Зумруд Омаровой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.