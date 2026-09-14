Вакцинация от гриппа началась в поликлиниках больницы Люберец

Жители Люберец могут пройти вакцинацию от гриппа во всех детских и взрослых поликлиниках Люберецкой больницы после осмотра терапевта или педиатра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Прививочная кампания против гриппа стартовала во всех поликлиниках Люберецкой больницы. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлиническое отделение по месту прикрепления и пройти осмотр у терапевта или педиатра, чтобы исключить противопоказания.

«Вакцина поступила во все детские и взрослые поликлиники в достаточном количестве. В этом году мы планируем привить более 210 тысяч человек. По расчетам специалистов, этого достаточно для создания эпидемического порога, чтобы не допустить массового распространения заболевания в нашем округе», — пояснила заместитель главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишнякова.

Прививочные кабинеты работают с 8:00 до 19:00. Записаться к врачу можно через личный кабинет на «Госуслугах», инфомат в медучреждении, по телефону 122 или через чат-бот «Денис» в приложении МАХ. После консультации пациент сможет сделать прививку.

Врачи напомнили, что для выработки иммунитета требуется время, и призвали не откладывать вакцинацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.