Вакцинация доступна юным мытищинцам в образовательных учреждениях
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищах школьникам и воспитанникам детских садов вакцинация доступна в образовательных и дошкольных учреждениях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Процесс организован в четком соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным министерством здравоохранения Российской Федерации. Мытищинцы могут ознакомиться с информацией, в каком возрасте какие прививки необходимо сделать ребенку, в прикрепленном файле.
Профилактическая вакцинация в детских садах и школах проводится бесплатно, только с письменного согласия родителей или законных представителей.
Программа вакцинации в Мытищах обеспечивает комплексный подход к охране здоровья подрастающего поколения, предоставляя детям надежную защиту от опасных инфекционных заболеваний.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.