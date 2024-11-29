Вакцинация доступна юным мытищинцам в образовательных учреждениях

В Мытищах школьникам и воспитанникам детских садов вакцинация доступна в образовательных и дошкольных учреждениях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Процесс организован в четком соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным министерством здравоохранения Российской Федерации. Мытищинцы могут ознакомиться с информацией, в каком возрасте какие прививки необходимо сделать ребенку, в прикрепленном файле.

Профилактическая вакцинация в детских садах и школах проводится бесплатно, только с письменного согласия родителей или законных представителей.

Программа вакцинации в Мытищах обеспечивает комплексный подход к охране здоровья подрастающего поколения, предоставляя детям надежную защиту от опасных инфекционных заболеваний.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.