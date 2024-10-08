Вакцина есть: где привиться от коронавируса в Петербурге

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга заявили, что вакцину от коронавируса сегодня поликлиники закупают сами. В городе осталось около 45 тыс. доз, федеральные поставки прекращены с апреля 2023 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Журналисты провели эксперимент и записались на вакцинацию в несколько поликлиник через портал «Здоровье петербуржца». Сделать прививку можно в Кировском, Московском и Фрунзенском районах практически в любой день без ограничений.

В регионах России сегодня незначительно, но растет заболеваемость вирусными инфекциями — гриппом и ОРВИ. В конце сентября было зарегистрировано около 355 тыс. случаев.

Показатели превышены в 46 регионах страны, более 16% приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В РФ также зарегистрировано свыше 18 тыс. случаев заболевания коронавирусом.