В Звенигороде расширили расписание приема на маммографию

Жительницы Звенигорода теперь могут пройти маммографию в городской поликлинике не только утром, но и во второй половине дня. Новое расписание позволит легче совмещать обследование с работой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поликлинике Звенигорода — филиале Одинцовской областной больницы — обновили расписание работы специалиста по маммографии. Исследование стало доступно как утром, так и во второй половине дня.

Маммография помогает выявлять изменения в молочной железе на ранних стадиях, до появления заметных симптомов. Медики называют ее золотым стандартом диагностики: исследование позволяет увидеть новообразование за два-три года до того, как его можно будет прощупать. Ранняя диагностика рака молочной железы — один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение».

Обследование занимает около 10 минут и не требует специальной подготовки. Пройти его приглашают женщин старше 40 лет, прикрепленных к Одинцовской областной больнице, которые ранее не делали маммографию или проходили ее более года назад.

Прием проводится по адресу: Звенигород, улица Герцена, дом 13. Записаться можно через врача-гинеколога или врача-терапевта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.