В Жуковском врачи провели более 50 операций с гольмиевым лазером

Врачи Жуковской областной клинической больницы за месяц провели более 50 операций по удалению аденомы предстательной железы с помощью нового гольмиевого лазера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гольмиевый лазер поступил в урологическое отделение Жуковской областной клинической больницы месяц назад. За это время врачи провели с его помощью более 50 операций по удалению аденомы предстательной железы.

«Благодаря своим свойствам этот прибор позволяет эффективно и малотравматично устранять крупные новообразования, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями. При энуклеации простаты гольмиевый лазер прижигает сосуды сразу в процессе работы. Это уменьшает кровотечение, что напрямую способствует более быстрому заживлению послеоперационной раны. Пациенты после такой процедуры часто выписываются раньше, а общий восстановительный период занимает около 2–3 недель», — рассказал заведующий урологическим отделением Артур Саакян.

При лазерной литотрипсии — дроблении камней — восстановление также проходит быстрее благодаря меньшему повреждению стенок мочеточника или чашечек почки.

На операцию при наличии показаний направляет лечащий врач. Лечение доступно по полису ОМС и через отдел платных услуг. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» для укрепления материально-технической базы больницы.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.