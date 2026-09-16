В Жуковском 19 сентября пройдет лекция по уходу за новорожденным

Лекцию педиатра «Уход за новорожденным» проведут 19 сентября в женской консультации Жуковской больницы для ее пациенток, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Лекция педиатра «Уход за новорожденным» пройдет 19 сентября в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы. Начало — в 11:00. Встреча состоится в кабинете 332 первого корпуса по адресу: улица Фрунзе, 1, вход — с улицы Чкалова, 28.

Заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева отметила, что уход за новорожденным включает гигиену, купание, кормление, уход за кожей, организацию пространства и микроклимата, а также сон. На лекции специалисты ответят на вопросы и дадут будущим мамам практические рекомендации.

Лекции в женской консультации проводят регулярно. Участвовать могут только ее пациентки, запись доступна через врача женской консультации. На встречах также присутствует врач-психотерапевт.

26 сентября пройдет лекция «Грудное вскармливание». Ее проведет сотрудник Института гигиены Татьяна Шумакова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.