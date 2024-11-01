В женской консультации МОЦОМД Люберец приступила к работе новый офтальмолог

Выпускница Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, Анна получила специальность «Лечебное дело» в 2022 году, а два года спустя завершила ординатуру по офтальмологии и оптометрии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

Следуя по стопам родителей, Анна выбрала медицинскую профессию — ее отец, Армен Захарян, на протяжении многих лет трудится в Люберецком родильном доме и является признанным авторитетом в области акушерства и гинекологии. Сначала был заведующим родового отделения в Красковском роддоме, затем на протяжении 11 лет трудился заведующим родового отделения в МОЦОМД. Сейчас работает акушером-гинекологом в акушерском обсервационном отделении. Мама, Седа Захарян, работает педиатром детской поликлиники № 2. Старший брат — стоматолог, младший — школьник, но уже задумывается о карьере врача.

Анна Арменовна училась в ординатуре по целевому договору с МОЦОМД. Устроилась на работу в женскую консультацию по целевому договору.

Для любого молодого специалиста очень важно начало трудового пути. Важны и коллектив, с которым ему предстоит работать, и атмосфера, и поддержка, и опыт профессионалов.

«Дети наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные способности, традиции, материальные блага, но и профессии. Семейные профессиональные династии — это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая атмосфера, образ жизни. Дети идут по стопам своего родителя осознанно, ведь они прекрасно понимают, какая работа их ждет, потому что знают о ней все уже с самого раннего детства», — отметила главврач МОЦОМД, заслуженный врач РФ, д. м. н. Татьяна Мельник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.