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Флеболог Уфимцев: для предотвращения появления тромбов нужно больше двигаться

Флеболог Андрей Уфимцев рассказал, как избежать рисков образования тромбов в жаркую погоду. По его словам, порой пациенты не замечают столь опасную ситуацию, однако факт образования тромбов можно зафиксировать по ряду признаков.

Среди указанных признаков — постоянный отек ног, который не сходит утром, а также тянущая боль в задней поверхности голени. Эти ощущения можно сравнить с перегрузкой мышц после физической нагрузки.

Однако в таких случаях для постановки точного диагноза необходимо обратиться к врачу, предупредил флеболог.

При первых признаках тромбоза лучше всего провести ультразвуковое дуплексное сканирование, изучить состояние венозной стенки и кровотока, а также оценить наличие тромбов внутри сосудов.

Тромбоз — это образование плотных сгустков крови на стенках сосудов. Он может приводить к нарушению кровоснабжения жизненно важных органов.

«Надо вести максимально подвижный образ жизни. Долго сидеть или стоять очень вредно, это ведет к застою венозной крови и часто провоцирует тромбоз», — посоветовал врач в эфире радио Sputnik.

Для предотвращения появления тромбов в жару также следует пить побольше жидкости и заниматься активностями.