В Зарайской больнице рассказали, как антибиотики влияют на иммунную систему

Эту неделю Минздрав Подмосковья проводит под знаком поддержания и укрепления иммунитета. Иммунная система человеческого организма играет исключительно важную роль в защите от различных патогенов и инфекций. Она делится на две основные категории: врожденный иммунитет и адаптивный иммунитет, каждая из которых выполняет свои уникальные функции и работает в гармонии друг с другом. Врач Зарайской больницы делится интересными фактами о нашем иммунитете. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Врожденный иммунитет — это первая линия защиты организма, которая активируется сразу после проникновения патогена, будь то вирус, бактерия или грибок. Этот тип иммунной реакции осуществляется быстро и автоматически, не требуя предварительного знакомства с инфекцией. Врожденный иммунитет обеспечивает быструю защиту, однако он не способен запоминать предыдущие инфекции. Адаптивный иммунитет, в свою очередь, формируется со временем и имеет более сложную структуру. Он основывается на наличии клеток иммунологической памяти, таких как В- и Т-лимфоциты, которые „запоминают“ уже встреченные ранее инфекции. Это позволяет организму быстрее и эффективнее реагировать на повторное заражение теми же патогенами. Адаптивный иммунитет является наиболее развитой частью иммунной системы, обеспечивая более долговременную защиту и способствуя выработке специфических антител», — рассказала врач-терапевт Светлана Буданова.

Однако важно понимать, что в формирование и функционирование иммунитета вовлечены не только клетки, но и микрофлора кишечника. Эта сложная экосистема, состоящая из триллионов микроорганизмов, весит около 3 кг и играет решающую роль в поддержании здоровья. Микробиота кишечника не только участвует в переваривании пищи, но также влияет на иммунные процессы, помогая организму отличать полезные вещества от патогенов. Поэтому её здоровое состояние крайне важно для полноценной работы всей иммунной системы.

«Бесконтрольное употребление антибиотиков без назначения врача может привести к серьезным последствиям. Антибиотики убивают не только вредные бактерии, но и полезные микроорганизмы, нарушая баланс микрофлоры кишечника. Это может ослабить эффективность иммунного ответа, замедлить процесс выздоровления и даже привести к возникновению осложнений. Снижение количества полезных бактерий повышает риск инфекций и делает организм более уязвимым к заболеваниям», — добавила Светлана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.