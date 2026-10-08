В Зарайской больнице начала прием стоматолог Марина Цилигина

Стоматологическое отделение Зарайской больницы пополнилось новым специалистом — врачом-стоматологом общей практики Мариной Цилигиной. В июне 2026 года она с отличием окончила Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по направлению «Стоматология».

Марина выросла в семье врачей и заинтересовалась стоматологией еще в детстве.

«Я всегда знала, что буду помогать людям. Я выросла в семье врачей, поэтому с самого детства видела, насколько это сложная, но невероятно интересная и благородная профессия. В то время как многие дети боятся визитов к зубному врачу, я, наоборот, всегда шла туда с интересом. Мне было безумно любопытно, как устроена эта работа. Вместо страха у меня всегда была куча вопросов к доктору. В итоге это детское любопытство переросло в призвание», — поделилась Марина.

Врач решила связать профессиональный путь с Зарайском и приехала в больницу по федеральной программе «Земский доктор», которая помогает привлекать квалифицированные медицинские кадры в регионы. С 14 сентября она ведет полноценный прием пациентов.

Записаться к специалисту можно по единому номеру кол-центра 122, на портале Госуслуг, через инфомат в поликлинике или с помощью чат-бота Дениса в Telegram или МАКС.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.