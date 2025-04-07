В Зарайске прошел цикл мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню здоровья

В Зарайске состоялось тематическое мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню здоровья, которое прошло в центральном парке культуры и отдыха. Это событие собрало жителей и гостей города, желающих узнать больше о здоровье и активном образе жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия участники могли воспользоваться различными возможностями для улучшения своего здоровья. Все желающие приняли участие в акции по проверке здоровья, где специалисты провели необходимые обследования и консультации. Также состоялась интересная лекция о здоровом образе жизни, в которой обсуждались важные аспекты питания и физической активности.

Кроме того, в программе мероприятия была массовая зарядка, которая объединила людей всех возрастов, а также забег по территории парка, в котором могли участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха. Участники также имели возможность попробовать свои силы в акции по сдаче норм ГТО и поучаствовать в дружеской встрече по настольному теннису.

Такое мероприятие способствует повышению осведомленности о здоровье и активному вовлечению жителей в здоровый образ жизни.

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