В Зарайске новый терапевт приступила к работе в амбулатории

Врач-терапевт Кира Полшкова с 1 сентября 2026 года работает в амбулатории поселка Октябрьский Зарайской больницы. Она вернулась в родной округ после целевого обучения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кира Полшкова в июне 2026 года окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». По договору о целевом обучении она вернулась в родной округ и с 1 сентября приступила к работе участковым терапевтом в амбулатории поселка Октябрьский Зарайской больницы.

«Благодаря этой системе молодые врачи получают гарантированное трудоустройство, а районные больницы — квалифицированных специалистов», — рассказала начальник отдела кадров Зарайской больницы Татьяна Анохина, отметив роль целевого обучения в решении кадрового дефицита.

Сейчас врач намерена освоить работу участка, наладить контакт с пациентами и совершенствовать навыки диагностики.

«Терапия — это база, без которой невозможно стать хорошим врачом. Сейчас моя главная задача — погрузиться в работу участка, наладить контакт с пациентами и не бояться сложных диагностических случаев», — отметила Кира.

В дальнейшем Полшкова планирует поступить в ординатуру и освоить узкие специализации. Среди интересующих ее направлений — кардиология, эндокринология и УЗИ-диагностика.

Кадровое обеспечение остается одной из главных задач программы «Модернизация первичного звена». Ее цель — организовать медицинскую помощь рядом с местом жительства, учебы или работы с учетом потребностей жителей. Коллектив больницы пожелал Кире Полшковой энергии и успехов в достижении профессиональных целей.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.