В Зарайске начали вакцинацию детей от гриппа

В Зарайске началась вакцинация детей от гриппа препаратом «Ультрикс Квадри»: прививки делают в детских садах, школах и детской поликлинике после осмотра педиатра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Первая партия вакцины для защиты детей от сезонных вирусных инфекций поступила в Зарайскую больницу. Препараты распределили по детским садам, амбулаториям и детской поликлинике.

«В Зарайске стартовала вакцинация детей против гриппа в детских садах и школах, однако при желании родители могут посетить детскую поликлинику для того, чтобы привиться в прививочном кабинете. Для этого необходимо записаться к врачу-педиатру для проведения осмотра и дачи информированного добровольного согласия», — пояснила медицинская сестра процедурного кабинета детского поликлинического отделения Зарайской больницы Екатерина Родионова.

Для иммунизации используют вакцину «Ультрикс Квадри», которая защищает от четырех штаммов вируса, не содержит консервантов и легко переносится детьми. Препарат подходит в том числе детям из групп риска и склонным к аллергическим реакциям.

Записаться к педиатру перед прививкой можно через инфомат в поликлинике, по номеру 122, на портале «Здоровье», в приложении «Добродел: Здоровье», а также через чат-бот «Денис» в Telegram или МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.