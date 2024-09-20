В Воскресенске завершены работы по ремонту соматического корпуса больницы

Соматический корпус ГБУЗ МО «Воскресенская больница» функционирует с 1973 года. Сегодня он торжественно открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом корпусе расположились четыре отделения: офтальмологическое, отоларингологическое, педиатрическое. Также главным врачом Юрием Райхманом было принято решение, временно перевести в этот корпус пульмонологическое отделение, так как терапевтический корпус перенимает эстафету и переходит в программу капитального ремонта.

«Я был поражен. В разных больницах бывают разные ситуации: где-то плохо кормят, где-то врачи некомпетентные. Здесь я доволен всем. Кормят шикарно, чудесный медицинский персонал. Особенно хочу поблагодарить своего врача Ильдара Камалова, которые делал мне операцию», — рассказал пациент Александр Лосев.

Отметим, что кроме капитального ремонта этого корпуса, для всех его отделений, по программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» было приобретено новое оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению.

Также члены творческого союза Воскресенских художников «АРТ-движение» расписали стены игровой комнаты для детей картинками сказочных героев, что создает благоприятную атмосферу и способствует скорейшему выздоровлению маленьких пациентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.