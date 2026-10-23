В Воскресенске мобильный маммограф проведет обследования в Хорлово

Мобильный маммограф приедет в поселок Хорлово 26 октября в рамках выездной диспансеризации, направленной на раннюю диагностику заболеваний у женщин. Пациенток будут принимать с 9:00 до 13:00 в поликлинике № 8 по адресу: Больничная площадь, д. 1.

В октябре мобильная бригада уже провела обследования в других населенных пунктах и микрорайонах округа. 13 октября специалисты работали в селе Косяково, 16 октября — в поликлинике № 3 на улице Комсомольской, 19 октября — в селе Ашитково. После выезда в Хорлово мобильный кабинет 27 октября отправится в поселок Фосфоритный.

Маммография помогает выявить новообразования на ранних стадиях, до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно и щадяще. Выездные обследования позволяют жительницам сел и удаленных микрорайонов пройти скрининг молочных желез рядом с домом, не тратя время на дорогу до районного центра и ожидание в очередях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.