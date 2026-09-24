В Воскресенске хирурги удалили пациенту грыжу в день госпитализации

Хирурги Воскресенской больницы удалили жителю округа Дмитрию Скудареву пупочную грыжу через небольшие проколы в день госпитализации. Пациент вернулся в палату через несколько часов после начала операции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дмитрий Скударев узнал о пупочной грыже во время медкомиссии на работе. После консультации у хирурга Андрея Зверева он прошел обследования и получил направление на госпитализацию. В больницу пациент приехал к 9:00, в 11:00 его направили в операционную, а примерно в 15:00–15:30 он вернулся в палату.

«Операция прошла, я ничего не почувствовал, все хорошо. Прошло меньше суток, небольшая болезненность есть, но никакого серьезного дискомфорта я не ощущаю», — рассказал Дмитрий Скударев.

Хирург Андрей Зверев пояснил, что при лапароскопической операции видеокамеру и инструменты вводят через небольшие проколы. Увеличенное изображение помогает врачу точно выполнять необходимые манипуляции. По словам хирурга, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Воскресенская больница внедряет лапароскопические операции с 1994 года, когда хирургическое отделение возглавил Юрий Наумович Райхман. Сейчас специалисты ежегодно проводят сотни таких вмешательств. Для записи к профильному специалисту нужно получить направление в поликлинике по месту жительства. Операции проводят по ОМС.

Текст, фото: У. Зайцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.