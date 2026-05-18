В Волоколамском округе в детской поликлинике начал прием дерматолог

Новый врач-дерматолог высшей категории Екатерина Орлова приступила к приему в детской поликлинике Волоколамской больницы в Подмосковье. Специалист с 17-летним стажем будет оказывать помощь детям по профилю дерматовенерологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Екатерина Орлова — кандидат медицинских наук и врач высшей категории. Она родилась и выросла в Волоколамском округе, окончила гимназию № 1, затем получила высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». В 2011 году завершила ординатуру по дерматовенерологии.

Стаж работы врача составляет 17 лет. Большую часть профессиональной деятельности Орлова посвятила Московскому научно-практическому центру дерматовенерологии и косметологии. В поликлинике она ведет прием как врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, клинический миколог, трихолог и косметолог.

Специалист занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний кожи, волос и ногтей, включая дерматиты, экзему, себорею, угревую болезнь и грибковые поражения.

«Уверена, что профессионализм Екатерины будет востребован и поможет нашим маленьким пациентам получать качественную медицинскую помощь рядом с домом», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

По ее словам, привлечение квалифицированных кадров остается одной из приоритетных задач в сфере здравоохранения округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.