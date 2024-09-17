Воробьеву рассказали про модернизацию сферы здравоохранения в Волоколамском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и врип главы Волоколамского округа Наталья Козлова во время рабочей встречи обсудили реализацию крупных проектов в сфере здравоохранения. Так, в округе осенью введут в работу 2 ФАПа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В 2024 году построены два фельдшерско-акушерских пункта в деревне Ботово и селе Спасс. Сейчас они ждут получения лицензии и мы планируем их открыть их ближайшее время», — рассказала Козлова.

Она добавила, что также начался ремонт центральной поликлиники в городе Волоколамске. Его завершат к концу текущего года.

Ремонт продолжается и в Осташевской ЦРБ, где два корпуса были сданы в начале этого года — инфекционное отделение и отделение сестринского ухода.

Сейчас работы идут в центральном корпусе, где находятся поликлиническое отделение и стационарное. Их планируют завершить к концу текущего года, а открыть — в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.