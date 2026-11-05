В Волоколамске проведут единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации пройдет в субботу, 7 ноября, во взрослой поликлинике Волоколамской больницы по адресу: улица Ново-Солдатская, строение 16. Записаться можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Диспансеризация объединяет профилактический осмотр и расширенные методы диагностики. Она позволяет оценить состояние здоровья и выявить заболевания на ранних стадиях. Обследование особенно важно для людей старше 40 лет, у которых возрастает риск гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

«Регулярная диспансеризация помогает предотвратить развитие осложнений заболеваний. Многие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные, могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Своевременная диагностика позволяет выявить их до появления серьезных осложнений», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

По результатам обследования врачи составляют индивидуальный план профилактики с рекомендациями по питанию, физической активности, отказу от курения и приему лекарств. Если выявляют заболевание, можно сразу начать лечение, что повышает шансы на успешный исход. Корсаков подчеркнул, что регулярные проверки помогают контролировать здоровье и предупреждать болезни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.