Прием организуют во взрослой поликлинике по адресу: Волоколамск, улица Ново-Солдатская, строение 16. Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по номеру 122.

Диспансеризация объединяет профилактический осмотр и расширенные диагностические исследования. Она помогает оценить состояние здоровья и выявить заболевания на ранних стадиях. Обследование особенно важно для людей старше 40 лет: в этом возрасте повышается риск гипертонии, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

«Многие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, онкологические и респираторные, могут протекать бессимптомно на ранних стадиях. Своевременная диагностика позволяет выявить их до появления серьезных осложнений», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.

По его словам, на основании результатов диспансеризации составляют индивидуальный план профилактики с рекомендациями по питанию, физической активности, отказу от курения и приему лекарств. При выявлении заболеваний можно сразу начать лечение, что повышает шансы на успешный исход. Корсаков подчеркнул, что регулярные обследования помогают контролировать здоровье и предупреждать болезни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.