В Волоколамске проходит Неделя профилактики рака легких

Неделя профилактики рака легких проходит со 2 по 8 ноября в России, в том числе в Волоколамске. О факторах риска и ранней диагностике заболевания рассказал онколог Волоколамской больницы Ахмад Забихов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рак легкого занимает ведущие позиции в структуре онкологической заболеваемости и остается одной из основных причин смерти от злокачественных новообразований. Главный фактор риска — курение: табачный дым содержит десятки канцерогенов, повреждающих ткань легких и провоцирующих рост опухоли. Другие факторы — вредные производства и загрязнение воздуха. Особое внимание профилактике следует уделять курильщикам со стажем, людям, работающим с асбестом, и пациентам с хроническими заболеваниями органов дыхания.

«Рак легкого коварен тем, что на ранних стадиях он часто протекает бессимптомно. Когда появляются кашель, одышка, боли в груди или кровохарканье, заболевание нередко уже находится на поздней стадии. Именно поэтому так важна профилактика: отказ от курения — это самый эффективный способ снизить риск», — рассказал врач-онколог Волоколамской больницы Ахмад Забихов.

По словам врача, людям из групп риска рекомендуется низкодозовая компьютерная томография. Этот метод скрининга позволяет обнаружить опухоль задолго до появления симптомов. Также важно своевременно лечить хронические заболевания легких и проходить флюорографию органов грудной клетки в рамках диспансеризации.

Раннее выявление заболевания повышает шансы на успешное лечение. Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.