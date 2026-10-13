В Волоколамске проходит Неделя борьбы против рака молочной железы

Неделя борьбы против рака молочной железы проходит в Волоколамске с 12 по 18 октября. Врач-онколог Волоколамской больницы Екатерина Ланская напомнила о профилактических обследованиях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В России с 12 по 18 октября проходит Неделя борьбы против рака молочной железы, приуроченная к международному месяцу осведомленности об этом заболевании. Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости среди женщин. Регулярные обследования помогают выявить его на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно и позволяет сохранить здоровье и качество жизни.

Врач-онколог Волоколамской больницы Екатерина Ланская пояснила, что на начальных этапах заболевание часто протекает бессимптомно. Современная диагностика позволяет обнаружить новообразования до появления клинических признаков. Особое внимание профилактике следует уделять женщинам старше 40 лет и тем, чьи близкие родственницы сталкивались с этим диагнозом.

«Женщинам после 40 лет рекомендуется проходить маммографию не реже одного раза в два года, а при наличии факторов риска — ежегодно. Также важно регулярно проводить самообследование молочных желез и при обнаружении любых изменений — уплотнений, выделений, изменения формы или кожи — незамедлительно обращаться к специалисту», — рассказала Екатерина Ланская.

Онколог подчеркнула, что раннее выявление заболевания позволяет своевременно начать лечение и значительно повышает шансы на полное выздоровление. Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.