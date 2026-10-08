В Волоколамске продолжают вакцинацию против гриппа

Более 2 тыс. детей и почти 3 тыс. взрослых в Волоколамске прошли вакцинацию против гриппа. Врачи рекомендуют сделать прививку до конца ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Оптимальное время для вакцинации против сезонного гриппа — с сентября по ноябрь. Прививку лучше сделать за три недели до начала распространения заболевания, чтобы организм успел сформировать иммунитет. Вакцинация не гарантирует полной защиты, но значительно снижает вероятность заболевания и осложнений.

«В округе вакцинацию прошли более 2 тысяч детей и почти 3 тысячи взрослых. Специалисты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию до конца ноября, чтобы организм успел выработать надежный иммунитет. Вакцины не только защищают тех, кто их получил, но и помогают создать так называемый «коллективный иммунитет»», — рассказал заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

Прививочный кабинет взрослой поликлиники работает с понедельника по четверг с 8:00 до 15:00, в пятницу — с 8:00 до 14:00. Записаться можно через терапевта или администратора в регистратуре. Информацию о работе кабинетов вакцинации и записи также предоставляют терапевты, педиатры и операторы единого номера 122.

В дополнение к вакцинации важно соблюдать меры неспецифической профилактики: избегать тесных контактов с людьми с признаками инфекции, тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта. Рекомендуется употреблять больше продуктов с витамином С, сбалансированно питаться, высыпаться, регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.