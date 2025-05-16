В Видновском перинатальном центре создают домашнюю атмосферу молодым родителям

Более 2 100 молодых мам и пап из разных городов Московской области в 2025 году стали родителями в Видновском перинатальном центре. На свет появились долгожданные дочки и сыночки. Пополнился и отряд двойняшек. Семейное счастье и радость разделили ведущие сотрудники одного из лучших учреждений родовспоможения региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши пациентки приходят вместе с мужьями на партнерские роды. Мы понимаем насколько важно для них сохранить трогательное семейное счастье первых минут появления детей на свет и максимально бережно помогаем», — отметила главный врач Тамара Белоусова.

В Видновском перинатальном центре поддерживают семейные традиции не только пациентов, но и сотрудников учреждения. Работают несколько династий, в которых дети трудятся вместе с родителями.

«Понимаем, что главное в жизни — это семья. Создаем условия, чтобы у нас было комфортно находиться и трудиться в атмосфере взаимопонимания. Работает большая команда специалистов, которая как «вторая семья» понимает друг друга с полуслова и бережёт здоровье взрослых и маленьких пациентов», — рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Полянина.

Записаться на прием к специалистам можно через Госуслуги, при личном обращении в регистратуре или позвонить в call-центр по телефону: 8 (495) 204-23-67.

Видновский перинатальный центр специализируется на ведении пациенток с врастанием плаценты в рубец на матке, мягком кесаревом сечении, партнерских родах, выхаживании недоношенных малышей от 500 граммов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.