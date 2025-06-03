В Видновском перинатальном центре появились специальные читальные зоны для мам малышей

Более 100 экземпляров книг разных жанров разместили на интерьерных полках в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Видновского перинатального центра. Исторические и любовные романы, фантастику, детективы, популярную медицину предложили почитать мамам маленьких пациентов, которые выхаживаются специалистами длительное время. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Находиться в стационаре очень утомительно, и в качестве психологической разгрузки пациенткам рекомендовали больше читать. Это возможность расслабиться и отвлечься от насущных проблем. В свободном доступе большой выбор книг, которые при желании можно забрать домой», — рассказала заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 Юлия Кузьминова.

Пациентка отделения, молодая мама из города Видное прочитала увлекательную книгу про путешествия и уже начала познавательную энциклопедию о развитии малышей до года.

«Приятно, что сотрудники Видновского перинатального центра заботятся о нас и не надо просить близких привезти книги из дома. Пока сын спит, у меня есть время с пользой провести время», — отметила пациентка отделения патологии новорожденных и недоношенных детей № 1.

Фонд мини-библиотеки постоянно пополняется сотрудниками Видновского перинатального центра. Особой популярностью пользуется литература о воспитании детей и беллетристика разных жанров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.