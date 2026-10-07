В Видновском перинатальном центре отметили Всероссийский день беременных

Около 60 будущих мам приняли участие в празднике с мастер-классами, интерактивными лекциями и розыгрышами призов в Видновском перинатальном центре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Видновский перинатальный центр организовал праздник к Всероссийскому дню беременных. На встречу пригласили пациенток отделения патологии беременности и женской консультации. Участницы узнали больше о подготовке к рождению ребенка и пообщались со специалистами в доброжелательной атмосфере.

«Видновский перинатальный центр продолжает оставаться для всех пациенток местом радости от встречи с малышами и получения неожиданных подарков. С этим красивым праздником! Будьте здоровы и счастливы!» — поздравила заведующая акушерским отделением Патима Муртаева.

«Очень любим такие события! Используем возможность познакомиться ближе со своими пациентками и узнать, что больше всего беспокоит перед родами», — рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Ольга Полянина.

Всероссийский день беременных также отметят в других филиалах Видновского перинатального центра. В женских консультациях ЖК «Зеленые Аллеи» и «Пригород Лесное» специалисты расскажут о важных аспектах беременности, материнства и подготовки к рождению ребенка.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.