В Видном выходили недоношенных двойняшек весом менее 1 кг

Врачи Видновского перинатального центра спасли двух девочек, родившихся на 26-й неделе беременности с весом 830 и 850 граммов. Почти три месяца медики выхаживали новорожденных, после чего их выписали домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Молодая женщина поступила в перинатальный центр с началом преждевременных родов на 26-й неделе беременности. В результате экстренного кесарева сечения на свет появились две девочки ростом по 30 сантиметров и весом 830 и 850 граммов.

«Малышек из дихориальной диамниотической двойни два месяца выхаживали коллеги из отделения реанимации новорожденных. Проводили искусственную вентиляцию легких и внутривенное питание. Девочки довольно долго нуждались в такой поддержке из-за того, что родились намного раньше срока. После этого еще две недели мама и малышки провели у нас, в отделении патологии новорожденных», — рассказала врач-неонатолог Татьяна Куница.

В отделении девочки прошли курс реабилитации, набрали вес и окрепли. К моменту выписки они весили 2 кг 545 г и 2 кг 800 г.

«Назвала своих дочек Алиса и Вероника. Все случилось очень неожиданно. Спасибо специалистам, которые помогли моим девочкам появиться на свет и выхаживали их все эти месяцы», — отметила мама новорожденных.

Сейчас дети находятся дома вместе с матерью. До трех лет их развитие будут наблюдать врачи отделения катамнеза Видновского перинатального центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.