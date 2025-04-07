В Видном врачи спасли женщину с 5-килограммовой миомой, которая росла 13 лет

В Видновский перинатальный центр поступила 65-летняя женщина с жалобами на кровянистые выделения и болью внизу живота. В ходе ультразвукового исследования обнаружена миома весом около 5 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Еще в 2012 году пациентке поставили диагноз — миома матки. Однако к врачам она не обращалась и лечение отрицала. Через 8 лет, когда новообразование соответствовало 20-й неделе беременности, пациентка также отказалась оперироваться. К 2025 году миома увеличилась в два раза. Разумеется, это привело к нарушению функции соседних органов: у пациентки начались трудности с дыханием и участились мочеиспускания», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Во время подготовки к операции пациентку полностью обследовали, а после — провели хирургическое вмешательство. Сама операция длилась почти два часа и прошла успешно.

Сегодня женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Специалисты напоминают, что всем женщинам, даже при отсутствии патологий и жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.

Если вы наблюдаетесь у врача по какому-либо гинекологическому заболеванию, то посещать его необходимо с той регулярностью, которую он рекомендует. Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.