В Видном врачи спасли пациентку после неудачной пластической операции

В Видновскую клиническую больницу обратилась 31-летняя девушка с жалобами на высокую температуру и пульсирующие болевые ощущения в верхней трети левого бедра после проведения липофилинга ягодиц, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

Это пластическая операция, при которой проводится трансплантация собственного жира пациентки из одной части тела в другую для корректировки объемов тела и его внешнего вида.

В данном случае в частной клинике пациентке выполнили пересадку жировой ткани из живота в ягодицы. Однако после операции возникли осложнения. Девушка обращалась с жалобами на ухудшение своего состояния в клинику, где ей была проведена пластическая операция, но там ей объясняли, что такие болевые ощущения после операции норма. В результате она была госпитализирована в Видновскую больницу. Врачи диагностировали постинъекционный абсцесс левого бедра, выраженный отек размерами 20×15см и экстренно провели операцию. По словам медиков Видновской клинической больницы, воспаление могло перерасти в осложнения в виде флегмоны и сепсиса.

«В ходе экстренной операции при вскрытии абсцесса было удалено почти два литра гноя с примесью закаченного жира. Затем пациентка получала антибактериальную и обезболивающую терапию, проводилось местное лечение. После заживления визуально дефектов на бедрах у девушки не отмечается. Пациентке повезло, что она вовремя обратилась к нам, — рассказал врач-хирург гнойного отделения Видновской больницы Анзор Кагерманов.

Благодаря врачам Видновской клинической больницы, девушка хорошо себя чувствует и успешно выписана из больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.