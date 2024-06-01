Экипажи танков Т-90А поддерживают продвижение российской армии

сегодня в 07:58

Экипажи танков Т-90А поддерживают продвижение ВС России в зоне СВО. В основном они работают с закрытых огневых позиций, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Заместитель начальника штаба с позывным «Бизон» отметил, что дальность танка составляет до 12 км, при помощи него, в основном, уничтожают блиндажи ВСУ.

«Сейчас начали появляться пулеметные точки, где противник делает себе „лисью нору“, окапывается и выставляет пулемет», — добавил он.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.