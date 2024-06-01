В РФ появился первый в мире наземный робот-камикадзе

На территории РФ создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша». Им можно управлять при помощи джойстика и FPV-шлема, сообщает РИА Новости.

Дрон предназначен для того, чтобы поражать живую силу и технику ВСУ, а также укрепления типа «зубы дракона». Робота разработал холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех). Его собрали на гусеничной платформе.

Робота можно использовать как наземные дроны-камикадзе для поражения целей украинской армии подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели.

Сейчас машина проходит всесторонние испытания, в том числе в зоне спецоперации на Украине. Одной из важнейших характеристик робота, наряду с компактностью и маневренностью, является его грузоподъемность

До сегодняшнего дня к FPV-дронам относили только летающие коптеры.