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Боррель: ЕС не имеет доказательств поставок оружия из КНР в Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что у Европейского союза нет доказательств поставок оружия из Китая в РФ, сообщает ТАСС.

Боррель выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла». Он прошел в Сингапуре.

По словам верховного представителя, Китай обязался не поставлять оружие России.

«У нас нет доказательств того, что это (поставки оружия России — ред.) происходит», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что с I квартала 2022 по I квартал 2024 годов экспорт товаров из Европейского союза (ЕС) в Россию в денежном выражении сократился на 55%.