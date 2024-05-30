Поставки товаров из России в Европу рухнули в 6 раз

Доля России в импорте Евросоюза сократилась в 6 раз за 2 года

С I квартала 2022 по I квартал 2024 годов экспорт товаров из Европейского союза (ЕС) в Россию в денежном выражении сократился на 55%. При этом импорт в РФ за отчетный период рухнул на 85%, сообщает «Коммерсант» .

По данным Евростата, по итогам I квартала текущего года европейский экспорт в Россию составил 8,8 млрд евро, импорт — 9,7 млрд евро. Таким образом, с января по март дефицит торгового баланса ЕС составил 0,9 млрд евро. Квартальный максимум в 45,7 млрд евро был достигнут во II квартале 2022 года.

В связи с сокращением торговли доля Москвы в европейском экспорте в I квартале 2024 года снизилась до 1,4%. При этом с января по март 2022 года показатель составлял 3,2%. Также с 9,4% до 1,6% сократилась доля России в импорте ЕС.

До начала СВО Евросоюз поставлял в Россию лекарственные препараты, машинное оборудование, электронику и автомобили. РФ в свою очередь импортирует в ЕС нефть и природный газ, никель, удобрения, железо и сталь.

Ранее стало известно, что Евросоюз резко нарастил закупки российского железа, стали и алюминия. Это связано с кратным ростом спроса со стороны Германии и Бельгии.