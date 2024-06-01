ВСУ обстреляли село Беленькое в Белгородской области

сегодня в 08:16

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинская армия обстреляла село Беленькое Борисовского района региона, никто не пострадал.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что повреждения нашли в семи частных жилых домовладениях. Там оказались выбиты окна, посечены кровли и хозпостройки

Сейчас в селе продолжают подомовой обход. На месте происшествия находятся оперативные службы.

До этого украинская армия дроном обстреляла село Мокрая Орловка в Белгородской области