Украинская армия дроном обстреляла село Мокрая Орловка в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа региона при помощи дрона, пострадавших нет.
В своем Telegram-канале глава региона отметил, что беспилотник упал с последующей детонацией. В ходе происшествия оказались выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении.
Также повреждения получила машина.
На месте трагедии находятся оперативные службы.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.