сегодня в 16:49

В Видном внедрили гидрокинезиотерапию для новорожденных

В Видновском перинатальном центре в Подмосковье более месяца проводят гидрокинезиотерапию для реабилитации новорожденных и недоношенных детей. Занятия проходят в отделении патологии под контролем инструктора ЛФК, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гидрокинезиотерапию применяют в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Программу подбирают индивидуально с учетом состояния ребенка, а продолжительность занятий определяют персонально. Процедуры проходят под контролем опытного инструктора ЛФК.

«Каждая тренировка в воде подбирается с учетом особенностей ребенка, и время определяется индивидуально. Безопасность крошечного спортсмена и высокую эффективность процедур обеспечивает высокий уровень квалификации специалиста по реабилитации», — пояснила заведующая отделением Юлия Кузьминова.

На курс направляют пациентов из отделения катамнеза. Помимо плавания детям проводят и другие реабилитационные процедуры.

«Детям из группы риска по неврологическим осложнениям терапия помогает стимулировать развитие двигательных навыков и предотвращать отставание моторного развития. К нам приходят мамы с малышами, рожденными раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела, а также доношенные дети с перинатальной патологией», — рассказала Юлия Кузьминова.

В центре планируют расширить программу реабилитации: приобрести оборудование для физиотерапии в воде и начать проводить процедуру «жемчужные ванны».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.