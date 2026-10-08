В Видном провели праздник для будущих мам в женской консультации

Специалисты Видновского перинатального центра организовали встречу для 15 будущих мам в женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи». Участницам рассказали о родовспоможении, грудном вскармливании и первых документах малыша, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В женской консультации ЖК «Зеленые Аллеи» провели праздник для 15 беременных пациенток. Специалисты Видновского перинатального центра рассказали о возможностях учреждения, грудном вскармливании и оформлении первых документов ребенка.

«Пригласили будущих мам, чтобы поддержать в этот важный период и подарить хорошее настроение. Предложили много полезной информации и подарков. Получили очень позитивный диалог с активными обсуждениями», — рассказала заведующая женской консультацией Назмия Алиева.

Участницы посетили мастер-класс по уходу за новорожденными. Отдельно специалисты объяснили, зачем нужно пеленание и в каких случаях оно может быть полезно.

«Люблю такие встречи и «живое» общение с пациентками. Сразу вижу, что вызывает непонимание и как помочь разобраться в тех вопросах, которые касаются первого года жизни новорожденного ребенка», — отметила заведующая отделением новорожденных Ольга Шумилина.

Для участниц провели розыгрыш сертификатов на места в палатах комфортного пребывания и услуги катамнеза. Каждая будущая мама получила памятный подарок от Видновского перинатального центра.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.