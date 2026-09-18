В Видном новорожденным проводят массаж для ранней реабилитации

Специалисты Видновского перинатального центра включили грудничковый массаж в реабилитацию недоношенных детей и малышей с тяжелыми перинатальными патологиями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Видновском перинатальном центре реабилитация детей, родившихся раньше срока или перенесших тяжелые перинатальные патологии, начинается в родильном зале. С малышами работают специалисты реанимации и отделения патологии новорожденных. В программу восстановления включают новые методы, в том числе грудничковый массаж.

«Грудничковый массаж поможет снять гипертонус у наших торопыжек, окажет положительное влияние на иммунитет и стимулирует развитие. Специалист проведет комплекс с гимнастикой и подберет нагрузки для каждого ребенка», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

Медицинская сестра по массажу Наталья Усачева почти 20 лет работала в детской поликлинике и недавно перешла в перинатальный центр. Для каждого ребенка она составляет индивидуальную программу с учетом состояния здоровья и противопоказаний.

«Патологии в основном неврологические, бывают и ортопедические. При противопоказаниях врач определяет, какое терапевтическое воздействие можно проводить», — рассказала Наталья Усачева.

Для восстановления новорожденных также применяют плавание, сухую иммерсию и музыкальные занятия.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.