В Видном на очередном занятии будущие мамы обсудили грудное вскармливание

Участницы курсов «PRO РОДЫ. До и После» в Видновском перинатальном центре на очередном занятии разобрали вопросы грудного вскармливания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Курсы «PRO РОДЫ. До и После» включают психологическую подготовку к родам и восстановлению после них. Занятия проходят по понедельникам и четвергам. Медицинские психологи обсуждают с пациентками техники релаксации, способы немедикаментозного обезболивания и профилактику послеродовой депрессии.

«Рассказываем, как не паниковать и сохранить позитивный настрой, а также избежать послеродовой депрессии», — отметила медицинский психолог Ольга Балаева.

На очередном занятии будущие мамы и женщины, уже столкнувшиеся с трудностями грудного вскармливания, отработали прикладывание ребенка к груди. Специалисты также разобрали распространенные мифы и факты о кормлении.

«Направить „молочные реки“ в правильное русло и обеспечить малыша иммунной защитой в первые годы жизни может каждая мама. А мы только поддерживаем и подсказываем, как это сделать», — рассказала медицинский психолог Евгения Трифонова.

Полный курс состоит из шести уроков. Теоретические и практические вопросы подготовки к родам и последующего восстановления специалисты разбирают с учетом потребностей каждой пациентки.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.