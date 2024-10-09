В урологическое отделение Раменской больницы поступило рентген-оборудование «С-дуга»

В больницу Раменского округа в урологическое отделение поступило рентген-оборудование «С-дуга». Это оборудование дает возможность точно и подробно визуализировать мочевыводящую систему. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это рентген-оборудование, которое позволяет производить навигацию при большом круге вмешательств, это и урология, и детская травматология, и хирургия», — сказал заведующий хирургическим стационаром ГБУЗ МО «Раменская больница» Александр Кошелев.

Рентген-оборудование «С-дуга» применяется исключительно в операционной, с ее помощью осуществляется измерение контрастности и уточняются, где проходит дренажирование, как проходят металлоконструкции при фиксации костей.

По мнению докторов, это оборудование позволит повысить безопасность и качество хирургических вмешательств. С его помощью теперь возможно выполнять небольшие операции, вместо того чтобы делать большую и болезненную операцию. Отдельным плюсом является помощь онкобольным, благодаря аппарату врачи могут улучшить работу желчевыводящих путей, что значительно улучшит качество жизни пациента и продлит его жизнь.

«С помощью С-дуги мы можем точнее рассмотреть камни, их расположение, размер. Это позволяет более прицельно пунктируем эту почку, что делает операцию более эффективной. Стоит отметить, что оборудование произведено в России. У него более широкое пространственное видение, что позволяет более детально видеть картину заболевания, что позволяет нам лучше прогнозировать результат операции и ее проведение», — отметил заведующий урологическим отделением Раменской больницы Мерген Борисов

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.