В УГМУ рассказали, чем полезна для студентов практика в госбольницах на Урале

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун в передаче «Акцент» на « ОТВ-Екатеринбург » прокомментировала законопроект, вводящий обязательную отработку для выпускников-бюджетников медицинских университетов на протяжении трех лет, заявив, что это рассматривают в качестве практики. Уральских врачей собираются направлять в небольшие населенные пункты региона, где есть дефицит кадров.

Ковтун отметила, что в университете это рассматривают не как отработку, а как полноценную практику. Неизвестно, когда хирург начнет проводить операции в крупных больницах Екатеринбурга. В небольших же городках шансы получить опыт выше.

У всех выпускников будет наставник от университета и ментор в том медучреждении, куда его направят работать. При этом молодых врачей собираются отправлять в те больницы, где для этого есть персонал.

Ректор Уральского государственного медицинского университета не считает, что нововведения спровоцируют уменьшение потока абитуриентов. Выпускники за работу в небольших городах смогут получить квартиры. Также их обеспечат социальной поддержкой.

