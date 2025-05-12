В центре здоровья Воскресенска заработал кабинет МРТ

В центре здоровья ГБУЗ МО «Воскресенская больница» поставлен и введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Sempra. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый аппарат МРТ — первый в Воскресенске и закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках реализации Государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023–2027 годы.

«Осмотрел оборудование, пообщался с врачами и первыми пациентами. Очень рад тому, что уровень медицины городского округа Воскресенск растет! Благодарю губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева за такую новинку, что позволит намного расширить профиль оказываемых услуг для жителей», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Работа МРТ аппарата организована в центре здоровья в две смены с 8:00 до 20:00. За рабочий день ресурс аппарата позволяет провести 24-26 исследований. Что немаловажно, исследования проводятся по направлению врача совершенно бесплатно, по полису ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что все аналоговое медоборудование в подмосковных учреждениях здравоохранения заменят на цифровое в 2024 году.

По словам губернатора, замена аналогового медоборудования на цифровое — это весьма масштабная программа, которая реализуется уже около 4 лет.