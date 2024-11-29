В Центре развития компетенций МОНИКИ проходят тренинги для глав регистратуры

С 23 ноября Центр развития компетенций МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского запустил учебную программу «Искусство управления: от целей до разрешения сложных ситуаций» для руководителей регистратуры в государственных поликлиниках Подмосковья. Программа продлится до середины декабря 2024 года и уже на сегодняшний день ее прошли более 100 человек из Коломенской, Ступинской, Люберецкой, Рузской и других больниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Учебная программа нацелена на развитие управленческих навыков для эффективной организации работы регистратуры, улучшение коммуникации и навыка решения конфликтов, что в свою очередь способствует повышению качества обслуживания пациентов. Освоение управленческих навыков позволяет руководителю регистратуры ставить четкие цели, оптимизировать рабочие процессы и адаптироваться к изменениям в сфере здравоохранения. Кроме того, развитие личностных и профессиональных компетенций помогает снизить уровень стресса и создать продуктивную атмосферу в коллективе, что является ключевым для успешной работы регистратуры и удовлетворенности пациентов.

«Мы уже получаем обратную связь — участники положительно отзываются о тренинге и отмечают высокую актуальность полученных знаний. Такие первые результаты программы свидетельствуют о том, что подобные инициативы играют важную роль в профессиональном развитии медицинских работников и способствуют созданию эффективной системы управления в здравоохранении Подмосковья», — прокомментировала руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ им. Владимирского Яна Пономарева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.