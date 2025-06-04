В центре онкопомощи Подмосковья прошел день здоровья

Специалисты центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы провели день здоровья для всех желающих пациентов старше 18 лет. По его итогам 23 женщины и 8 мужчин прошли комплексное обследование у онкологов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все женщины посетили онкогинеколога, также им была выполнена маммография или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста. У четверых пациенток были выявлены подозрения на новообразования. Мужчинам был выполнен тест ПСА — онкомаркер предстательной железы. По его итогам у троих оказались положительные результаты. Эти пациенты — и женщины, и мужчины — были направлены на дообследование с целью уточнения диагноза и записаны на повторную консультацию к врачам для оказания помощи», — сказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

Она рассказала, что, помимо этого, всем пациентам провели дерматоскопию — обследование родинок и других кожных образований при помощи специального прибора фотофайндера. У двоих пациентов было выявлено подозрение на онкологические заболевания кожи. Их направили на дообследование с целью подготовки к хирургическому лечению, которое проводится в стационарном отделении Люберецкой областной больницы.

В завершении Дня здоровья всем пациентам работники центра выдали тесты на скрытую кровь в кале, которые возможно сделать в домашних условиях. В случае положительного результата им необходимо будет обратиться в кабинет диспансеризации к врачу-терапевту для дальнейшего дообследования и лечения.

Как уточнила Ани Баданян, следующий онкоскрининг в Люберцах проведут 28 июня. Обратиться в центр амбулаторной онкологической помощи без записи может любой житель Московской области старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.